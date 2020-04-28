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  28 апреля 2020
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Сформирована живая цепь для защиты Улан-Батора от огня. Фото

CentralAsia (MNG) -  Еще один серьезный лесной пожар вспыхнул в горах, которые возвышаются за южными окраинами столицы Монголии.

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26 апреля пожар начался на западной стороне священной горы Богд-Хаан, рядом с пригородом Зайсан Улан-Батора. Пожар был быстро потушен пожарными и местными жителями.

Согласно одному источнику, около 2500 молодых людей сформировали человеческую цепь, чтобы погасить пламя, прежде чем оно распространится дальше.

Тем временем полиция арестовала 54-летнего охранника из ООО «Баясах Трейд» за то, что он начал лесной пожар, сжигая его старую одежду. Человек будет оштрафован за ущерб в соответствии с Законом о нарушениях.

Два дня назад на соседней горе Соёмбот, которая также находится в священном хребте Богд-Хаан, произошел еще один пожар.

В общей сложности 18 пожарных из Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии и почти 2500 волонтеров усердно работали над тушением пожара до его распространения в престижном пригороде Зайсан столицы.

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