Эрдэнэс Таван-Толгой выделит $72 млн дивидендов для жителей Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания «Эрдэнэс Таван-Толгой» (ЭTT) провела пресс-конференцию, посвященную дивидендам от выручки за 2019 год. Горнодобывающий гигант распределит дивиденды на общую сумму в 199 млрд 736 млн тугриков (примерно $72 млн) среди более чем 2,5 млн граждан Монголии, которым принадлежит 18,5% от общего количества акций. Распределение должно начаться 1 мая этого года.

Несмотря на то, что страна находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению пандемии COVID-19, горнодобывающая компания работает в нормальном режиме.

Компания добыла 45,2 тыс. тонн угля, перевезла 38,2 тыс. И экспортировала 49,5 тыс. тонн на прошлой неделе; представляет собой увеличение на 15 тысяч тонн добычи угля и 10 тысяч тонн экспорта на предыдущей неделе.