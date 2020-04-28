Когда монголы подняли вверх большой палец, сказав «Спасибо!» я забыл, что устал - Шимон Штенгель

CentralAsia (MNG) - Еще один серьезный лесной пожар вспыхнул в горах, которые возвышаются за южными окраинами столицы Монголии.

Согласно источнику, около 2500 молодых людей сформировали живую цепь, чтобы погасить пламя, прежде чем оно распространится дальше. Одним из молодых волонтеров — польский студент Монгольского Государственного университета (МГУ), Шымон Штенгель. Гражданин Польши учится в МГУ и изучает монгольский язык. 23-летний Шымон Штенгель пытается узнать о наследии, истории и традициях Монголии и представить их миру.

Мне позвонил друг и сказал: «На горе Богд-Хаан вспыхнул пожар. Давай поедем». И я согласился немедленно. Итак, мы пошли втроем: один из США, другой из России. Мы вместе учимся. Помогли носить воду в гору. Я никогда не предполагал, что там соберется так много людей. Был очень удивлен. Был огонь и много дыма. Когда пожар был потушен что монгольцы, которые были с нами, подняли вверх большой палец и сказали: «Спасибо!». Тогда я забыл, что устал. Я действительно не знал, кто сделал мою фотографию? Facebook постов с моим фото было полно когда я проснулся утрам. Люди разместили мою фотографию на своих страницах, и моя девушка прислала ее мне. Кстати, моя девушка - монголка. После университета я останусь в Монголии жить. По-моему, Монголия - самая прекрасная страна в мире, говорит герой дня монгольских соцсетей Шимон Штенгель.