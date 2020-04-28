В Монголии обнаружены 15 000 - летние рисунки шерстистых мамонтов и носорогов

CentralAsia (MNG) - На археологическом памятнике, обнаруженном в Монголии, есть даже мамонты. Нарисовать их человек мог, только если жил с «гигантами» в одну эпоху.

Удивительные наскальные рисунки с изображением шерстистых мамонтов и носорогов были созданы древним человеком не менее 15 000 лет назад, говорится в новом исследовании. Петроглифы, расположенные на границе Монголии и России, на 7000 лет старше, чем считалось ранее, пишет nation.com.

Находки в древней художественной галерее под открытым небом были подтверждены в детальном исследовании учеными. Они изображают носорогов и вымерших шерстистых мамонтов, а не фантастических существ со стволами, как предполагалось ранее.

Известно, что шерстистые звери вымерли в этом регионе около 15 000 лет назад, что объясняет, что наскальные изображения палеолитических художников, по крайней мере, такие старые. Хотя большинство рисунков было найдено в 1990-х и 2000-х годах, новые гравюры помогли команде исследователей описать то, что они на самом деле изображают.

Уникальная коллекция под открытым небом охватывает пограничную зону между местами Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа на северо-западе Монголии и Калгутинским Рудником на высоком плато Укок в Республике Алтай. Хотя петроглифы находятся в разных странах, расстояние между ними составляет около 20 км.