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  28 апреля 2020
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн

CentralAsia (CA) -  На 28 апреля в мире коронавирусной инфекцией заразились больше 3 млн человек. Количество жертв коронавируса составляет 211,6 тыс. человек.

Большая часть зараженных зарегистрирована в США. Там выявлено больше 988 тыс. случаев заражения. На втором месте по количеству зараженных идет Испания — 229 тыс, затем Италия — 199 тыс. случаев.

По количеству смертей также лидируют США, в стране от коронавируса умерли 56,2 тыс. человек.

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