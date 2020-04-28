Из Ташкента в Хайратон запустили скоростной грузовой поезд

CentralAsia (UZ) - Компания «Узбекистон темир йуллари» организовала регулярное графиковое движение скоростного грузового поезда до станции «Хайратон» в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

В министерстве сообщили, что часть состава будет сформирована в Ташкенте, а по дороге он дополняется грузовыми вагонами, отправляемыми из регионов.

При этом грузы доставляются в ускоренном режиме: если прежде отгруженный вагон шел до Афганистана 5-6 суток, теперь он добирается до станции «Хайратон» за двое суток. Скоростной грузовой поезд будет курсировать 3 раза в неделю.

На сегодняшний день уже перевезено 4 поезда, что в совокупности составляет 218 вагонов с экспортоориентированным товаром народного хозяйства.