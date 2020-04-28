Минюст Узбекистана обвинил «российские пропагандистские сайты» в провокации

Севара Уринбоева

CentralAsia (UZ) - Пресс-секретарь Министерства юстиции Узбекистана Севара Уринбоева раскритиковала некоторые русскоязычные сайты за неправильное толкование законопроекта, представленного министерством.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 42 Кодекса административной ответственности Республики Узбекистан», который выставлен для обсуждения общественностью. В законопроекте в случае несоблюдения требований законодательства о государственном языке в работе дополнительных государственных органов и организаций предусматривается штрафовать должностных лиц от 446 тысяч до 1,1 миллиона сумов (от 40 до 100 долларов США).

С. Уринбоева отметила, что эта инициатива не нарушает права кого-либо в Узбекистане, и касается только государственных органов.

«В этой ситуации российские пропагандистские сайты начали провоцировать. Российский Regnum сообщил, что «В Узбекистане введут штрафы за использование русского языка в госорганах», в то время как местный сайт Vesti.uz заявил, что «Узбекистан намерен наложить штрафы за язык Пушкина». Вы чувствуете разницу? Правительство призывает государственные органы "уважать узбекский язык", в то время как пропагандисты пишут, что в Узбекистане "пытаются оштрафовать за русский язык", - подчёркивает представитель Минюста.

«Если должностные лица правительственных организаций живут в Узбекистане, они обязаны уважать узбекский язык и должны быть оштрафованы в противном случае , что является очень хорошим решением», - сказала Уринбоева.

В то же время, С. Уринбоева добавила, что в Узбекистане граждане, говорящие на других языках, независимо от национальности, языка или религии, никогда не будут за это оштрафованы.