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  28 апреля 2020
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Минюст Узбекистана обвинил «российские пропагандистские сайты» в провокации
Севара Уринбоева
Севара Уринбоева
Предыстория: В Узбекистане предложили штрафовать госслужащих за неиспользование государственного языка в делопроизводстве

CentralAsia (UZ) -  Пресс-секретарь Министерства юстиции Узбекистана Севара Уринбоева раскритиковала некоторые русскоязычные сайты за неправильное толкование законопроекта, представленного министерством.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 42 Кодекса административной ответственности Республики Узбекистан», который выставлен для обсуждения общественностью. В законопроекте в случае несоблюдения требований законодательства о государственном языке в работе дополнительных государственных органов и организаций предусматривается штрафовать должностных лиц от 446 тысяч до 1,1 миллиона сумов (от 40 до 100 долларов США).

С. Уринбоева отметила, что эта инициатива не нарушает права кого-либо в Узбекистане, и касается только государственных органов.

«В этой ситуации российские пропагандистские сайты начали провоцировать. Российский Regnum сообщил, что «В Узбекистане введут штрафы за использование русского языка в госорганах», в то время как местный сайт Vesti.uz заявил, что «Узбекистан намерен наложить штрафы за язык Пушкина». Вы чувствуете разницу? Правительство призывает государственные органы "уважать узбекский язык", в то время как пропагандисты пишут, что в Узбекистане "пытаются оштрафовать за русский язык", - подчёркивает представитель Минюста.

«Если должностные лица правительственных организаций живут в Узбекистане, они обязаны уважать узбекский язык и должны быть оштрафованы в противном случае , что является очень хорошим решением», - сказала Уринбоева.

В то же время, С. Уринбоева добавила, что в Узбекистане граждане, говорящие на других языках, независимо от национальности, языка или религии, никогда не будут за это оштрафованы.

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