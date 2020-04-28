Американские учёные исследуют скелеты женщин-воинов монгольской Сянби

CentralAsia (MNG) - Повреждение скелета указывает на то, что некоторые женщины-охотники-собиратели сражались в битвах в Монголии

Традиционные взгляды на женщин, несущих большую ответственность за сбор пищи, могут быть слишком упрощенными.

Репутация женщин как воспитывающих домоседов, которые оставили войну мужчинам в давних обществах, находится под угрозой. Данные скелетов, полученные и от скотоводов в Монголии и от охотников-собирателей в нынешней Калифорнии, позволяют предположить, что женщины-воины когда-то существовали в этих группах населения.

Две исследовательские группы планировали представить эти результаты 17 апреля на ежегодном собрании Американской ассоциации физических антропологов. Эта встреча была отменена из-за пандемии коронавируса. Результаты были предоставлены Science News учеными.

Скелетный анализ предполагает, что кочевые скотоводы в древней Монголии, граничащей с северным Китаем, обучали некоторых женщин воинам во время политической нестабильности и частых конфликтов, известных как период Сяньби, говорит антрополог Кристина Ли из Калифорнийского государственного университета, Лос-Анджелес. Сяньби или монг. Сүмбэ, — древнемонгольские племена кочевников, жили на территории Внутренней Монголии. Выделились из союза дунху в III веке до н. э. Участвовали в этногенезе монголов.

В исследовании девяти человек, похороненных в монгольской могиле высокого статуса периода Сяньби, проведенном Ли и коллегой из штата Калифорния Яхайрой Гонсалесом, две из трех женщин и все шесть мужчин показали признаки того, что они ездили на лошадях в бою. Этот вывод опирается на три линии доказательств: изменения костей, вызванные частой ездой на лошадях и повреждениями от падений лошадей; признаки верхней части тела регулярного использования луков для стрельбы стрелами, в том числе изменения мест, где мышцы плеча и груди прикрепляются к кости; и травмы стрелы на лице и голове.

По словам Кристиной Ли, около 900 письменных документов касаются монгольских женщин, которые участвовали в войнах, обладали политической властью и имели дипломатические полномочия. Она подозревает, что свобода для монгольских женщин заниматься различными видами деятельности восходит по крайней мере к периоду Сяньби. Теперь Кристина Ли планирует найти скелетные свидетельства о женщинах-воительницах в более монгольских гробницах, датируемых примерно 2200 лет назад. «Храбрые женщины могут пройти долгий путь в северных азиатских кочевых группах», - говорит она, передает www.sciencenews.org.