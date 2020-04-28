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  28 апреля 2020
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В Египте режим ЧП продлили на три месяца

CentralAsia (CA) -  Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца в связи с угрозами безопасности и здоровью граждан, пишет РИА Новости.

«Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 28 апреля, после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан», - говорится в указе президента.

Согласно решению, вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан.

В соответствии с указом премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о вводе продленного комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова - с 19:00 до 06:00. В Египте сейчас действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

Режим чрезвычайного положения в стране был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда террористы напали на египетские церкви, погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали.

На данный момент в Египте зафиксированы 4782 случая коронавируса, излечились более 1200 человек, погибли — 337. В стране действует комендантский час, приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение.

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