В Монголии срок режима повышенной готовности продлен до конца мая

CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия Монголии (ГЧК) приняла решение о продлении режима повышенной готовности. На заседании решено продлить срок частично введенного режима повышенной готовности до 31 мая.

В ходе заседания ГЧК также рассмотривают вопросы, касающиеся поэтапного открытия деятельности профессиональных образовательных учреждений и обеспечения подготовки для экспорта горнорудной продукции через пограничные пропускные пункты Бичигт и Булган, передает новостной сайт gogo.mn.