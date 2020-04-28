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  28 апреля 2020
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В Монголии срок режима повышенной готовности продлен до конца мая

CentralAsia (MNG) -  Государственная чрезвычайная комиссия Монголии (ГЧК) приняла решение о продлении режима повышенной готовности. На заседании решено продлить срок частично введенного режима повышенной готовности до 31 мая.

В ходе заседания ГЧК также рассмотривают вопросы, касающиеся поэтапного открытия деятельности профессиональных образовательных учреждений и обеспечения подготовки для экспорта горнорудной продукции через пограничные пропускные пункты Бичигт и Булган, передает новостной сайт gogo.mn.

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