В Монголии срок режима повышенной готовности продлен до конца мая
- Монголия, происшествия
- 9:59, 28 апреля 2020
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- Обновлено: 10:05, 28 апреля 2020 English
CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия Монголии (ГЧК) приняла решение о продлении режима повышенной готовности. На заседании решено продлить срок частично введенного режима повышенной готовности до 31 мая.
В ходе заседания ГЧК также рассмотривают вопросы, касающиеся поэтапного открытия деятельности профессиональных образовательных учреждений и обеспечения подготовки для экспорта горнорудной продукции через пограничные пропускные пункты Бичигт и Булган, передает новостной сайт gogo.mn.