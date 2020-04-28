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  28 апреля 2020
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1 человек погиб и 30 пострадали в результате урагана в Бухаре

CentralAsia (UZ) -  В Бухаре один человек погиб и 30 пострадали в результате урагана, сообщает МЧС Узбекистана.

В ночь на 28 апреля в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье был сильный ветер скоростью 9-40 м/сек (32-144), пришедший с территории соседнего Туркменистана.

Самые сильные последствия природная стихия оставила в Бухарской области, где повреждён ряд объектов социального предназначения.

В результате стихии один человек погиб, 30 получили ранения различной степени тяжести. 26 человек получили первую медицинскую помощь, после чего были отпущены домой. Пять человек госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

В ликвидации последствий стихии были задействованы свыше 700 человек личного состава и 127 единиц спецтехники. Небольшие разрушения сильный ветер нанёс и в соседних с Бухарой регионах. По предварительным данным, там обошлось без жертв и пострадавших.

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