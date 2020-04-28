Посол Монголии Төгсбилгуун провел прощальную аудиенцию с принцессой Таиланда

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Таиланде Төгсбилгуун Төмөрхулэг в сопровождении своей супруги Должинсурэн Цэнд-Аюуш провёл прощальную аудиенцию у Ее Королевского Высочества принцессы Таиланда Маха Чакри Сириндхорн во Дворце Сра Патхум в Бангкоке. Об этом сообщает посольство Монголии в Бангкоке на своей странице соцсети.

Во время аудиенции посол выразил свою благодарность Королевскому дворцу и Управлению проектов Ее Королевского Высочества принцессы за поддержку при исполнении обязанностей посла Монголии в течение 4,5 лет пребывания в должности в Таиланде. Посол также выразил удовлетворение растущими дружескими связями между двумя народами.

Посол проинформировал принцессу о том, что «Проект школьных обедов», инициированный и осуществляемый под патронажем Ее Королевского Высочества для школ в сельских районах Монголии, был успешно реализован в 5 школах из трех аймаков.

Кроме того, посол отметил, что обе стороны работают над подписанием Меморандума о взаимопонимании для представления «Проект по искусственному вызову дождя» в Монголии, и выразил свою признательность за поддержку и готовность поделиться обширным опытом, накопленным Таиландом в этой области. (Проект по искусственному вызову дождя в Таиланде (тайск. โครงการฝนหลวง) был начат в ноябре 1955 года королём Таиланда Пхумипоном Адульядетом. Тайские фермеры в течение длительного времени страдали от последствий засухи и король принял решение исправить ситуацию, предложив искусственно вызвать дождь - прим.ред).

Принцесса Маха Чакри Сириндхорн поздравила посла с успешной миссией в Таиланде и выразила удовлетворение успешной реализацией совместных проектов, осуществленных под патронажем Ее Королевского Высочества в Монголии.

Кроме того, в ходе аудиенции Ее Королевское Высочество принцесса Маха Чакри Сириндхорн в качестве исполнительного вице-президента Общества Красного Креста Таиланда подарила супругу посла Монголии, медаль Благодарности Красного Креста в знак признания ее вклада в деятельность Общества Красного Креста Таиланда.