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  28 апреля 2020
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В Монголии за прошедшие сутки не выявили новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За 27 апреля по всей Монголии не было зарегистрировано ни одного подозрительного случая коронавирусной инфекции. Об этом стало известно 28 апреля на пресс-брифинге Оперштаба Минздрава страны.

В общей сложности у 59 человек вышли отрицательные результаты на коронавирус.

«Коронавирус не был обнаружен в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и в обсерватории или при повторном тестировании. У изолированных людей в аймаках Дархан-Уул и Сэлэнгэ коронавирус не был обнаружен», - сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.

Из 38 больных выздоровели 10 пациентов, а остальные находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.

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