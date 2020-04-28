В Монголии за прошедшие сутки не выявили новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За 27 апреля по всей Монголии не было зарегистрировано ни одного подозрительного случая коронавирусной инфекции. Об этом стало известно 28 апреля на пресс-брифинге Оперштаба Минздрава страны.

В общей сложности у 59 человек вышли отрицательные результаты на коронавирус.

«Коронавирус не был обнаружен в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и в обсерватории или при повторном тестировании. У изолированных людей в аймаках Дархан-Уул и Сэлэнгэ коронавирус не был обнаружен», - сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.

Из 38 больных выздоровели 10 пациентов, а остальные находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.