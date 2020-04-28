На утро 28 апреля в Казахстане обнаружены 90 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:50 в Казахстане зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Из 90 случаев в городе Нур-Султан зарегистрировано 52, Алматы - 17, Туркестанской области - 6, Павлодарской области - 6, Жамбылской области - 2, городе Шымкент - 1, Западно-Казахстанской области – 1, Карагандинской области - 1, Мангистауской области - 1, Алматинской области - 1, Атырауской области - 1, Акмолинской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2950 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы – 893;
- Нур-Султане – 599;
- Кызылординской области – 182;
- Шымкенте – 176;
- Карагандинской области – 133;
- Западно-Казахстанской области – 126;
- Атырауской области – 124;
- Туркестанской области – 121;
- Павлодарской области – 116;
- Жамбылской области – 108;
- Алматинской области – 101;
- Акмолинской области – 94;
- Актюбинской области – 57;
- Костанайской области – 43;
- Мангистауской области – 31;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 16.