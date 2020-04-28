На утро 28 апреля в Казахстане обнаружены 90 новых случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:50 в Казахстане зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Из 90 случаев в городе Нур-Султан зарегистрировано 52, Алматы - 17, Туркестанской области - 6, Павлодарской области - 6, Жамбылской области - 2, городе Шымкент - 1, Западно-Казахстанской области – 1, Карагандинской области - 1, Мангистауской области - 1, Алматинской области - 1, Атырауской области - 1, Акмолинской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2950 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы – 893;

- Нур-Султане – 599;

- Кызылординской области – 182;

- Шымкенте – 176;

- Карагандинской области – 133;

- Западно-Казахстанской области – 126;

- Атырауской области – 124;

- Туркестанской области – 121;

- Павлодарской области – 116;

- Жамбылской области – 108;

- Алматинской области – 101;

- Акмолинской области – 94;

- Актюбинской области – 57;

- Костанайской области – 43;

- Мангистауской области – 31;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

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