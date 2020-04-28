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  28 апреля 2020
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Пентагон показал видеоролик с НЛО. Видео

CentralAsia (CA) -  В понедельник Пентагон выпустил три видеоролика с НЛО, снятых пилотами Военно-морских сил США. Об этом сообщает The Guardian.

В Пентагоне заявили, что Министерство обороны выпустило данные материалы, чтобы прояснить любые утверждения общественности о том, были ли распространяемые материалы реальными, или есть в них что-то еще.

Данные видео были распространены в открытом доступе еще в 2007 и 2017 годах без разрешения.

На видео снято то, что пилоты видели во время тренировочных полетов в 2004 и 2015 годах.


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