Пентагон показал видеоролик с НЛО. Видео

CentralAsia (CA) - В понедельник Пентагон выпустил три видеоролика с НЛО, снятых пилотами Военно-морских сил США. Об этом сообщает The Guardian.

В Пентагоне заявили, что Министерство обороны выпустило данные материалы, чтобы прояснить любые утверждения общественности о том, были ли распространяемые материалы реальными, или есть в них что-то еще.

Данные видео были распространены в открытом доступе еще в 2007 и 2017 годах без разрешения.

На видео снято то, что пилоты видели во время тренировочных полетов в 2004 и 2015 годах.