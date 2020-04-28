[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ураган сорвал крыши с домов в Туркменабаде (видео)

CentralAsia (TM) -  Вечером 27 апреля в городе Туркменабат (бывший Чарджоу) прошел сильный ураган. Стихия началась внезапно, буквально в течение пары минут сильный ветер поднял облака пыли и песка.

Как передают «Хроники Туркменистана», в Туркменабате порывистым ветром сорвало много спутниковых антенн и повалило столбы и деревья. Местами была прекращена подача электричества и пропала связь. В этрапах Саят, Гарабек, Сакар, Чарджев есть разрушения зданий.

За два дня до этого издание «Метеожурнал» предупредило что 26-27 апреля на территории Туркменистана, в частности в Лебпаском и Дашогузском велаятах ожидаются сильные ветра, грозы и ливни.

print
  • Российские вирусологи начали создавать мышей для испытания препаратов против коронавируса
  • Эксперт спрогнозировал возможные сроки окончания пандемии в России
  • «Бессмертный полк» в России пройдет в онлайн-формате


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com