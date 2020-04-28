Ураган сорвал крыши с домов в Туркменабаде (видео)
- Туркменистан, происшествия
- 11:43, 28 апреля 2020
- Просмотров: 462
CentralAsia (TM) - Вечером 27 апреля в городе Туркменабат (бывший Чарджоу) прошел сильный ураган. Стихия началась внезапно, буквально в течение пары минут сильный ветер поднял облака пыли и песка.
Как передают «Хроники Туркменистана», в Туркменабате порывистым ветром сорвало много спутниковых антенн и повалило столбы и деревья. Местами была прекращена подача электричества и пропала связь. В этрапах Саят, Гарабек, Сакар, Чарджев есть разрушения зданий.
За два дня до этого издание «Метеожурнал» предупредило что 26-27 апреля на территории Туркменистана, в частности в Лебпаском и Дашогузском велаятах ожидаются сильные ветра, грозы и ливни.