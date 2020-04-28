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  28 апреля 2020
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ВОЗ положительно оценила профилактику COVID-19 в Туркменистане
Паулина Карвовска
Паулина Карвовска

CentralAsia (TM) -  Глава странового офиса ВОЗ Паулина Карвовска 27 апреля дала положительную оценку работе правительства Туркменистана, направленной на профилактику коронавируса. Обсуждение вопросов в этом направлении состоялось в МИД. Об этом сообщило в информагентстве «Туркменистан сегодня».

Представитель Всемирной организации здравоохранения отметила, что Туркменистан демонстрирует приверженность принципам глобальной системы по эпидемиологическому надзору и реализации надлежащих ответных мер. Она также выразила уверенность, что государство будет и дальше расширять партнёрство с ВОЗ в сфере охраны здоровья населения.

В ходе переговоров Карвовска с министром иностранных дел Рашидом Мередовым было отмечено, что президент Гурбангулы Бердымухамедов ведёт эффективную работу по противодействию COVID-19 и недопущению распространения вируса в стране.

Было особо подчёркнуто, что деятельность государства в данном направлении также получила одобрение мирового сообщества. По словам участников мероприятия, этот факт подтверждается многочисленными международными сертификатами о ликвидации в стране ряда инфекций.

Напомним, что по состоянию на 28 апреля в Туркменистане нет ни одного инфицированного коронавирусом.

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