Туркменистан прячет больных коронавирусом от ВОЗ в отдаленных больницах, - СМИ

CentralAsia (TM) - Во время брифинга с представителями международных организаций 22 апреля глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отверг обвинения в том, что правительство страны скрывает наличие зараженных коронавирусом.

На следующий день стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправятся в Туркменистан, чтобы лично убедиться в том, что больных COVID-19 в стране действительно нет.

По данным источников «Хроники Туркменистана», после этого представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, МИД, МВД, МНБ и ряда других министерств и Комитетов, включая региональные отделения, провели встречу.

На заседании рассматривались предложения как сократить количество людей, находящихся в карантинных зонах, отправив большую часть под домашний карантин, чтобы за ними присматривали районные врачи и участковые.

Было предложено людей с положительными анализами на коронавирус, а также тех, у кого есть симптомы инфицирования, временно переместить на территорию военных объектов, так как миссия ВОЗ не имеет к ним допуска.

В итоге было решено временно перевести зараженных в отдаленные сельские медучреждения велаятов, в которых будут обустроены карантинные зоны, - сообщает издание.

Отмечается, что параллельно идет подготовка медперсонала из близлежащих больниц, которые будут работать в этой больнице в течение 2-3 дней, пока миссия ВОЗ будет находиться в Туркменистане.

Врачи, работающие в карантинной зоне Туркменабата, будут по-прежнему находиться на своих местах, чтобы рассказать гостям из ВОЗ о своей работе.

По данным издания, в истории болезни выздоровевших будут внесены изменения. Вместо симптомов COVID-19 там будут указаны либо рецидивы предыдущих заболеваний, либо заболевания, связанные с ЖКТ, суставами, но не с ОРВИ.

Названия использованных препаратов будут заменены на соответствующие вновь указанному диагнозу.