В Индонезии число смертей от коронавируса намного больше чем в официальных данных, - СМИ

CentralAsia (CA) - Более 2200 индонезийцев скончались от коронавируса, но не были зарегистрированы как жертвы COVID-19, сообщается в исследовании Reuters.

По словам медицинских экспертов, данные цифры указывают, что число погибших в стране, вероятно, намного выше, чем официальная цифра — 765.

Индонезия имеет один из самых низких показателей тестирования в мире, и эпидемиологи утверждают, что это мешает увидеть реальные масштабы распространения инфекции в стране, которая стоит на 4-ом месте по численности населения в мире.

Самые последние данные из 16 провинций показывают, что было зарегистрировано 2212 смертей пациентов с коронавирусом.

Данные для исследования Reuters были получены путем проверки веб-сайтов, общения с должностными лицами провинций и просмотра отчетов Всемирной организации здравоохранения.

Член правительственной рабочей группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито не отрицает результаты исследования Reuters, но отказался комментировать реальное количество жертв коронавируса.

По его словам, 19 897 человек с симптомами коронавируса не могут пройти тест из-за длинных очередей образцов, обрабатывающихся в лабораториях.

«В лабораториях не хватает персонала, поэтому некоторые люди, сдавшие анализы умирают, не дождавшись результатов», - говорит он.

Reuters считает, что число погибших сейчас в Индонезии одно из самых больших в Азии после Китая.

На сегодняшний день по официальным данным, в Индонезии зарегистрировано 9096 человек с коронавирусом, из них скончались — 765.