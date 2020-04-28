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  28 апреля 2020
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MIAT Mongolian Airlines выполняет международный грузовой рейс во время пандемии COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Национальный перевозчик Монголии MIAT Mongolian Airlines выполнил международный грузовой рейс на самолете Boeing 767-300, сделав свой первый шаг на международный рынок грузовых перевозок. Например, грузовый самолет компании перевоз в Россию подарки Китая; 150 миллионов масок, другое медицинское оборудование, и защитные средства.

Из-за глобальной пандемии коронавируса воздушные перевозки стали значительно ограничены, в результате чего рынок авиаперевозок становится ограниченным, а операции авиакомпаний сталкиваются с проблемами.

MIAT успешно выполняет рейсы между Азией и Европой для перевозки лекарств и предметов медицинского назначения, включая маски и защитную одежду. В это трудное время успешно начали выполняться полеты для перевозки различных лекарств, а также средств индивидуальной защиты, масок и медицинского оборудования, которые будут использоваться в больницах, сообщает MIAT Mongolian Airlines.

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