Сингапурские ученые спрогнозировали сроки окончания эпидемии в Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна спрогнозировали сроки окончания эпидемии коронавируса во всех странах мира, в том числе и в странах Центральной Азии, сообщает Fergana.ru.

Учитывая быстро меняющиеся ситуации, прогнозы ежедневно обновляются с учетом последних данных. Последние коррективы внесены 27 апреля.

В Казахстане, по расчетам ученых, 97% случаев инфекции обнаружат 5 июня, 99% — 17 июня, завершится эпидемия 20 августа.

В Узбекистане 97% придется на 3 мая, 99% — на 8 мая, распространение инфекции закончится 24 мая.

В Кыргызстане эпидемия закончится 6 июня, в России — 19 августа.

В мире текущая вспышка — к 9 декабря.

Для расчетов использована модель SIR, которая позволяет точно моделировать эпидемии гриппа и других заболеваний в больших городах, вводить новые параметры и анализировать разные сценарии. Теория и методология расчетов описана в статье Цзянси Ло «Когда наступит конец COVID-19».

На странице с графиками помещен дисклеймер, в котором говорится, что расчеты приведены строго для образовательных и исследовательских целей и могут содержать ошибки. «Модель и данные не соответствуют сложным, развивающимся и разнородным реалиям разных стран», - говорится в дисклеймере.

«Читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предположительных датах, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции, а этого следует избегать», - говорится в сообщении.

SIR-модель перестает работать в случае необходимости учитывать неоднородность популяции (например, различную плотность населения в разных районах), разные пути передачи инфекции и факторы случайности, значимые в малых популяциях и на начальной фазе распространения заболевания.