Монголия отложила план IPO компании ЭТТ по добыче угля на сумму $1 млрд

CentralAsia (MNG) - Монголия решила отложить любые краткосрочные планы по сбору средств через первичное публичное размещение акций на Эрдэнэс Таван Толгой (ЭTT).

Кабинет министров страны частично отменил резолюцию, в которой содержался призыв к немедленным действиям в отношении предложения ЭTT за рубежом, в то время как международный план продажи акций остается целью на долгосрочную перспективу, говорится в заявлении.

Монголия отложила краткосрочные планы первичного публичного размещения акций государственного угледобывающего предприятия ЭTT, поскольку пандемия Covid-19 волнует финансовые рынки.

Согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте правительства Монголии в понедельник, кабинет министров страны частично отменил резолюцию, в которой содержится призыв к немедленным действиям в отношении предложения ЭTT за рубежом, в то время как план международной продажи акций остается целью на долгосрочную перспективу. Власти настоятельно призвали ЭTT обратить внимание на давно отложенный железнодорожный проект, связывающий угольную шахту Таван-Толгой с Китаем.

Монгольская угледобывающая компания работала с советником по подготовке к запланированному IPO в Гонконге, которое может привлечь более $1 млрд, сообщило агентство Bloomberg News в октябре. Люди, знакомые с этим вопросом, заявили, что компания нацелена на листинг в азиатском финансовом центре уже в этом году.

Задержка наступила из-за того, что продажи акций впервые в мире замедлились из-за слабых настроений на рынке. Согласно данным, собранным Bloomberg, в этом году компании привлекли в Гонконге около $2,3 млрд посредством IPO, что на 43% меньше, чем за тот же период в 2019 году. Китайская биотехнологическая компания Akeso привлекла $333 млн в крупнейшем листинге города в 2020 году, -передает South China Morning Post.

Таван Толгой, что означает «пять холмов», относится к первоначальному местоположению угольной руды, согласно его веб-сайту. Угольный разрез Таван-Толгой, расположенный в пустыне Гоби, является крупнейшим месторождением угольной руды в Монголии. По данным веб-сайта, его месторождение оценивается в более чем 6 миллиардов тонн угля, более трети которого составляет высококачественный каменный коксующийся уголь.

Продажа акций ознаменовала бы, по крайней мере, третье усилие по сбору средств для разработки рудника Таван-Толгой после того, как международные партнерства потерпели неудачу в 2011 и 2015 годах. Монгольские законодатели в 2018 году одобрили план по продаже до 30 процентов рудника Таван-Толгой.