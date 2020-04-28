В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 3 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13:15 в Казахстане зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 16, Атырауской области – 4, Павлодарской области - 4, Актюбинской области - 4, Карагандинской области - 3, Кызылординской области - 1.



Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 2982 случая регистрации коронавируса.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 909;

- Нур-Султан – 599;

- Кызылординской области – 183;

- Шымкент – 176;

- Карагандинской области – 136;

- Атырауской области – 128;

- Западно-Казахстанской области – 126;

- Туркестанской области – 121;

- Павлодарской области – 120;

- Жамбылской области – 108;

- Алматинской области – 101;

- Акмолинской области – 94;

- Актюбинской области – 61;

- Костанайской области – 43;

- Мангистауской области – 31;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

Коронавирус в Казахстане

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