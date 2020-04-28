В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 3 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13:15 в Казахстане зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 16, Атырауской области – 4, Павлодарской области - 4, Актюбинской области - 4, Карагандинской области - 3, Кызылординской области - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 2982 случая регистрации коронавируса.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 909;
- Нур-Султан – 599;
- Кызылординской области – 183;
- Шымкент – 176;
- Карагандинской области – 136;
- Атырауской области – 128;
- Западно-Казахстанской области – 126;
- Туркестанской области – 121;
- Павлодарской области – 120;
- Жамбылской области – 108;
- Алматинской области – 101;
- Акмолинской области – 94;
- Актюбинской области – 61;
- Костанайской области – 43;
- Мангистауской области – 31;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 16.