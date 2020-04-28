В Узбекистане от коронавируса излечились 900 человек

CentralAsia (UZ) - На 28 апреля в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились 900 человек, - сообщил Минздрав.

В Ферганской области от коронавирусной инфекции вылечено еще 7 пациентов, а в Кашкадарьинской области – 1 человек.

Среди выздоровевших в Фергане 2 мужчин и 5 женщин. 4 человека из Ферганской области, 2 – из города Ташкента и 1 – Сырдарьинской области. 5 граждан прибыли из Турции, были взяты на карантин и после выявления инфекции госпитализированы. Двое заразились в результате контакта с больными. Самой старшей из них 48 лет, а самая младшая родилась 2020 году. До этого в Ферганской области поправились 52 человека, а сейчас количество выздоровевших от коронавирусной инфекции здесь составляет 59 человек.

Выздоровевшему в Кашкадарьинской области пациенту 14 лет, он из Чиракчинского района. Заразился в результате контакта с больным с коронавирусной инфекцией. До сегодняшнего дня в области выздоровели 4 человек, теперь их стало 5.



