В Монголии будет построена усовершенствованная система по аккумулированию энергии

CentralAsia (MNG) - В Монголии формируется рынок систем накопления энергии — разрабатываются новые технологии, которые должны улучшить инфраструктуру в стране.

Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере $100 млн (92,5 млн евро) для поддержки установки усовершенствованной системы накопители энергии на 125 МВт в Монголии.

Проект рассчитан на общую сумму в $114,95 млн. Из этой суммы $3 млн в виде софинансирования поступает из Технологического фонда высокого уровня АБР, софинансируемого правительством Японии. Правительство Монголии предоставит $11,95 млн для проекта, сообщает АБР.

После запуска аккумуляторной системы сможет обеспечивать пиковую мощность 44 ГВтч в год. Это также будет способствовать интеграции дополнительных 859 ГВтч возобновляемой энергии в сеть, что позволит избежать 842 039 тонн выбросов углекислого газа (CO2) в год к 2025 году.

Проект должен быть завершен в сентябре 2024 года.

По данным АБР, потенциал возобновляемой энергии Монголии в настоящее время используется недостаточно. Удельный вес теплоэнергии страны, работающей на угле, достиг 93% от общего объема производства электроэнергии в 2018 году. Монголия намерена увеличить долю возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности до 20% к 2023 году и с 30% до 2030 года с 12%, как это было в 2018 году, сказал азиатский кредитор.