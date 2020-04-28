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  28 апреля 2020
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Россия, обогнав Иран поднялась на 8-ое место по количеству случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрированы 6411 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%). За сутки от коронавируса скончались 73 человека.

На 28 апреля в России нарастающим итогом зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, скончались — 867, выздоровели — 8456.

Таким образом Россия обогнала Иран по количеству зараженных и поднялась на 8-ое место по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

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