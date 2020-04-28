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  28 апреля 2020
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В результате урагана в Бухарской области свыше 138 тысяч домов отключены от газоснабжения
Предыстория: 1 человек погиб и 30 пострадали в результате урагана в Бухаре

CentralAsia (UZ) -  В результате сильного штормового ветра и ливня вечером 27 апреля в Бухарской области обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения. Об этом сообщили в компании "Узбекэнерго".

Произошло аварийное отключение около 15 газораспределительных станций (ГРС).

Свыше 138 тысяч домов временно отключены от газоснабжения в Сырдарьинской области, Бухарской области и Самаркандской областях.

Аварийно-восстановительные бригады приступили к ремонтным работам.

Ранее сообщалось, что скорость ветра в некоторых районах Бухарской области составляла 15-25 м/с (54-90 км / ч).

В ликвидации последствий стихии были задействованы свыше 700 человек личного состава и 127 единиц спецтехники.

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