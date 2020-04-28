Таджикистан направил ноту протеста Казахстану из-за оскорбительного образа посла в сериале

коллаж novosti.tj

CentralAsia (TJ) - Таджикистан направил ноту протеста МИД Казахстана по поводу появившихся в соцсетях отрывков сериала «Патруль», где фигурирует оскорбительный образ одного из художественных героев — таджикского посла, который, согласно сюжету, не владея ни русским, ни казахским языками, потерял дорогу к посольству и был задержан патрульным нарядом, сообщает novosti.tj.

«27 апреля 2020 года направлена нота министерству иностранных дел Казахстана с требованием дать правовую оценку деятельности снявшего сериал продюсерского центра «B.A.S production» и заказчика ТОО «Независимый Телевизионный Канал», - сообщает департамент информации и печати МИД Таджикистана.

Отмечается, что в появившемся накануне в соцсетях видеоматериале сериала «Патруль», милиционеры задерживают мигранта, который говорит в фильме только на узбекском языке, но милиционеры принимают его за таджика и отвозят в отдел. Задержанного заставляют красить коридор и мыть машину. А в конце видео выясняется, что это якобы заблудившийся посол Таджикистана, который не может найти свое посольство.

Также таджикская сторона требует провести скорейшее разбирательство в соответствии с законодательством Республики Казахстан на предмет клеветы и совершения умышленных действий, направленных на возбуждение межнациональной розни.

Подчеркивается, что Управление информации и печати МИД Таджикистана будет держать вопрос на контроле.

После появления видео таджикские пользователи стали возмущаться и потребовали, чтобы власти страны разобрались с этим.