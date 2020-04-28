Билл Гейтс: Мы вернемся к нормальной жизни не раньше, чем через год или два

CentralAsia (CA) - Отмена ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, не будет означать возврат к нормальной жизни — он случится не раньше, чем через год или даже два, считает один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью французской газете Le Figaro, передает ТАСС.

«Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии», - сказал он.

«С помощью системы тестирования и отслеживания мы можем быстро определить области заражения и контролировать их. Но мы не вернемся к совершенно нормальной деятельности, потому что люди будут очень обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение. Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход», - считает Гейтс.

По словам предпринимателя, работа над методами лечения крайне важна и должна продолжаться, однако именно разработка вакцин должна стать главным шагом на пусти к возвращению к нормальной жизни.

«Почти вся работа по разработке вакцин ведется в частном секторе и, поскольку мы [фонд Билла и Мелинды Гейтс] являемся нейтральным игроком, а также обладаем связями со всеми экспертами (я поддерживаю контакт с большинством руководителей компаний), мы просим предоставить в распоряжение их производственные мощности. Я прошу их рассмотреть возможность производства 7 млрд доз вакцины, возможно даже 14 млрд доз», - рассказал он.

Он выразил надежду на то, что США все же присоединятся к глобальной инициативе под эгидой Всемирной организации здравоохранения, направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом. Он выразил недоумение в связи с решением Вашингтона прекратить взносы в бюджет организации в разгар пандемии и выразил убеждение, что ВОЗ не могла исказить данные в угоду интересам одного государства.