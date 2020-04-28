[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
10 пациентов с коронавирусом в Узбекистане - в тяжелом состоянии, 2 - в критическом

CentralAsia (UZ) -  Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Отабеков проинформировал о состоянии больных с коронавирусом.

По данным главы Минздрава, из 106 пациентов, проходивших лечение в клинике НИИ вирусологии, у 29 имеются клинические признаки пневмонии, у 3 - тяжелое состояние, у 1 - критическое состояние.

2 из 67 пациентов, проходивших лечение в НИИ эпидемиологии-микробиологии и инфекционных заболеваний, находятся в тяжелом состоянии.

Из 130 пациентов, проходивших лечение в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии, у 26 имеются клинические признаки пневмонии, 5 - в тяжелом состоянии, и 1 - в критическом состоянии.

В настоящее время общее число вылеченных по стране составляет 900 человек, скончались 8 пациентов.

Новости по теме:

print
  • Статистика Китая: Импорт из Монголии упал на 98,48% в годовом исчислении до 49 580 млн тонн в марте
  • В Казахстане выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом
  • Премьер-министр Монголии посетил медицинское учреждение и фармацевтическую компанию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com