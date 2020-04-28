10 пациентов с коронавирусом в Узбекистане - в тяжелом состоянии, 2 - в критическом

CentralAsia (UZ) - Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Отабеков проинформировал о состоянии больных с коронавирусом.

По данным главы Минздрава, из 106 пациентов, проходивших лечение в клинике НИИ вирусологии, у 29 имеются клинические признаки пневмонии, у 3 - тяжелое состояние, у 1 - критическое состояние.

2 из 67 пациентов, проходивших лечение в НИИ эпидемиологии-микробиологии и инфекционных заболеваний, находятся в тяжелом состоянии.

Из 130 пациентов, проходивших лечение в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии, у 26 имеются клинические признаки пневмонии, 5 - в тяжелом состоянии, и 1 - в критическом состоянии.

В настоящее время общее число вылеченных по стране составляет 900 человек, скончались 8 пациентов.



