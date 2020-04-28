Производство аппаратов ИВЛ в Узбекистане начнется осенью

Аппарат искусственной вентиляции легких

CentralAsia (UZ) - Производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в Узбекистане начнется осенью текущего года. Об этом сегодня на брифинге в Ташкенте сообщила руководитель информационной службы Министерства инновационного развития Назокат Абдукундузова.

Трансфер технологии для производства искусственных вентиляторов легких (ИВЛ) осуществляется совместно со словацкой компанией "Chirana" и российскими партнерами.

Прототип устройства ИВЛ, то есть образец для тестирования, уже подготовлен. Производство начнется осенью этого года после проведения надлежащих испытаний и проверок, - отметили в Минздраве.