Статистика Китая: Импорт из Монголии упал на 98,48% в годовом исчислении до 49 580 млн тонн в марте

CentralAsia (MNG) - Импорт из Монголии в Китай в марте упал на 8% в годовом исчислении, но приток в 1-м квартале вырос на 27%.

По данным китайской таможенной статистики, импорт коксующегося угля в Китай сократился на 8,1% в годовом исчислении до 5,64 млн тонн в марте, главным образом из-за сокращения притока основных поставщиков из Монголии и России.

Импорт из Монголии упал на 98,48% в годовом исчислении до 49 580 млн тонн в марте, тогда как приток из России упал на 11,44% в годовом исчислении до 369 862 млн тонн за тот же период, показали данные. Но импорт из Австралии вырос на 96,36% в годовом исчислении до 4,37 млн тонн в марте.

Несмотря на то, что в марте импорт коксующегося угля снизился в годовом исчислении, общий объем импорта коксующегося угля в Китай в 1-м квартале вырос, несмотря на сокращение производства и сокращение производства, -сообщает S&P Global Platts базирующий в Сингапуре. Увеличение объемов импорта может быть связано с конкурентоспособностью стоимости импортируемых углей по сравнению с углями отечественного производства, передает S&P Global Platts.

За январь-март Китай импортировал 20,80 млн коксующегося угля, что на 26,71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, в марте Китай импортировал 64 059 млн тонн металлургического кокса, что на 201% больше, чем в прошлом году, а японский кокс лидирует на 27 526 млн тонн, согласно данным.

Таможенные данные также показали, что в марте Китай экспортировал 324 361 млн тонн кокса, что на 45,90% меньше, чем в прошлом году. В то время как экспорт кокса значительно сократился, китайский рынок был наводнен различным происхождением кокса из таких стран, как Япония, Южная Корея и Польша, которые искали жилье на оптовом рынке Китая, говорят трейдеры.

Увеличение импорта китайского кокса и сокращение экспорта кокса могут быть вызваны слабым глобальным спросом на кокс на рынках за пределами Китая. Мировой спрос на кокс был слабым после сокращения производства на фоне блокировок во многих странах. Кроме того, по словам трейдеров, многие коксовые грузы, которые не требуются конечным пользователям во всем мире, были проданы на китайский рынок со скидками.