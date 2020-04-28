Законодательная палата одобрила вступление Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя

CentralAsia (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 28 апреля одобрила предложение правительства об участии Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя.

В своём решении депутаты сочли целесообразным, чтобы Узбекистан участвовал в ЕАЭС в качестве «государства-наблюдателя».

Согласно официальному сообщению, на состоявшемся пленарном заседании нижней палаты парламента 86 депутатов проголосовали «за», 32 – «против», еще 14 воздержались.

При этом данный статус пока не даёт права участвовать в принятии решений в органах союза. Это означает, что Узбекистан будет в курсе всех основных решений экономического союза, и участвовать в выработке взаимовыгодных предложений уже не только на двусторонней основе.

Вопрос сотрудничества с ЕАЭС теперь должен рассмотреть Сенат.

В марте правительство одобрило предложение о сотрудничестве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя и направило его на рассмотрение в парламент. Решение было принято по итогам изучения 16 крупных отраслей экономики, а также вопросов упорядочение таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарного и фитосанитарного контроля и других вопросов.

В Евразийский экономический союз в настоящее время входят Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. Молдова имеет статус наблюдателя.