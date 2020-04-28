Монголия планирует принять еще больше мер по стимулированию экономики на фоне COVID-19

CentralAsia (MNG) - На внеочередном заседании Кабмина министр финансов Ч. Хурэлбаатар представил проект второго пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19.

Первый пакет мер на сумму 5,1 трлн тугриков (примерно $1 млрд 830 млн) был одобрен парламентом и находится на стадии реализации.

Правительство Монголии и Всемирный банк подписали два документа, касающихся предоставления льготных кредитов. Это соглашение о предоставлении льготного кредита в размере 41 млн долларов США для реализации проекта по улучшению теплоснабжения Улан-Батора и соглашение о предоставлении дополнительного финансирования в размере 12 млн долларов для осуществления третьего проекта по поддержке устойчивых источников средств к существованию.

Кроме того на своем внеочередном заседании Кабмин 27 апреля одобрил проект обменного письма о продлении срока действия Генерального соглашения между правительствами Монголии и Республики Корея о предоставлении кредита от южнокорейского фонда развития экономического сотрудничества (EDCF) на 2017-2019 годы. В связи с этим, министру финансов поручено подписать письмо от имени правительства Монголии.