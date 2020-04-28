Супергерои карантина в Лиссабоне: Бэтмен — уборщик и Человек-паук — глава районного совета. Видео
- Азия и мир, общество
- 23:41, 28 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В столице Португалии городе Лиссабоне работники городских служб, продолжающие трудиться во время карантина, надели костюмы супергероев, сообщает ВВС.
Данная идея принадлежит главе районного совета. Сам он нарядился Человеком-пауком.
Цель акции — привлечь внимание общества и отдать должное людям, которые продолжают работать несмотря на пандемию.
Карантин в Португалии был объявлен 18 марта.