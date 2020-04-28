Прогноз роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 15 мая (график)

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 16:59, 28 апреля 2020
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- Обновлено: 17:01, 28 апреля 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Первые зараженные в Центральной Азии были официально зафиксированы 13 марта 2020 года — первые случаи были подтверждены в Казахстане.
По состоянию на полдень 28 апреля, в Казахстане зарегистрированы 2995 человек, зараженных коронавирусной инфекцией; в Узбекистане 1924 и в Кыргызстане 708 человек. Официально еще не подтвержден коронавирус в Таджикистане и Туркменистане.
На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных, по состоянию на 28 апреля, был спрогнозирован график роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 15 мая 2020 года.
При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции, на 15 мая 2020 года согласно стандартному прогнозу, количество зараженных может составить приблизительно:
- в Казахстане - 5342 человека;
- в Узбекистане - 2861 человек;
- в Кыргызстане - 989 человек.
Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.
|Дата
|Казахстан
|Узбекистан
|Кыргызстан
|18.03.2020
|35
|15
|3
|19.03.2020
|44
|23
|3
|20.03.2020
|49
|33
|6
|21.03.2020
|53
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|14
|22.03.2020
|59
|43
|14
|23.03.2020
|62
|46
|16
|24.03.2020
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|42
|25.03.2020
|81
|60
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|26.03.2020
|111
|75
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|27.03.2020
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|31.03.2020
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|01.04.2020
|380
|181
|111
|02.04.2020
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|03.04.2020
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|227
|130
|04.04.2020
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|05.04.2020
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|06.04.2020
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|457
|216
|07.04.2020
|697
|520
|228
|08.04.2020
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|545
|270
|09.04.2020
|781
|582
|280
|10.04.2020
|812
|624
|298
|11.04.2020
|865
|767
|339
|12.04.2020
|951
|865
|377
|13.04.2020
|1091
|998
|419
|14.04.2020
|1232
|1165
|430
|15.04.2020
|1295
|1302
|449
|16.04.2020
|1402
|1349
|466
|17.04.2020
|1546
|1405
|489
|18.04.2020
|1615
|1490
|506
|19.04.2020
|1676
|1565
|554
|20.04.2020
|1852
|1627
|568
|21.04.2020
|1995
|1678
|590
|22.04.2020
|2135
|1716
|612
|23.04.2020
|2289
|1758
|631
|24.04.2020
|2482
|1804
|656
|25.04.2020
|2601
|1862
|665
|26.04.2020
|2717
|1869
|682
|27.04.2020
|2835
|1904
|695
|28.04.2020
|2995
|1924
|708
|29.04.2020
|3166
|1983
|727
|30.04.2020
|3302
|2038
|743
|01.05.2020
|3438
|2092
|760
|02.05.2020
|3574
|2147
|776
|03.05.2020
|3710
|2202
|793
|04.05.2020
|3846
|2257
|809
|05.05.2020
|3982
|2312
|825
|06.05.2020
|4118
|2367
|842
|07.05.2020
|4254
|2422
|858
|08.05.2020
|4390
|2477
|875
|09.05.2020
|4526
|2532
|891
|10.05.2020
|4662
|2587
|907
|11.05.2020
|4798
|2641
|924
|12.05.2020
|4934
|2696
|940
|13.05.2020
|5070
|2751
|957
|14.05.2020
|5206
|2806
|973
|15.05.2020
|5342
|2861
|989