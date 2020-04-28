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  28 апреля 2020
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Прогноз роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 15 мая (график)

CentralAsia (CA) -  Первые зараженные в Центральной Азии были официально зафиксированы 13 марта 2020 года — первые случаи были подтверждены в Казахстане.

По состоянию на полдень 28 апреля, в Казахстане зарегистрированы 2995 человек, зараженных коронавирусной инфекцией; в Узбекистане 1924 и в Кыргызстане 708 человек. Официально еще не подтвержден коронавирус в Таджикистане и Туркменистане.

На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных, по состоянию на 28 апреля, был спрогнозирован график роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 15 мая 2020 года.

При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции, на 15 мая 2020 года согласно стандартному прогнозу, количество зараженных может составить приблизительно:

- в Казахстане - 5342 человека;

- в Узбекистане - 2861 человек;

- в Кыргызстане - 989 человек.

коронавирус

Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.

Дата Казахстан Узбекистан Кыргызстан
18.03.2020 35 15 3
19.03.2020 44 23 3
20.03.2020 49 33 6
21.03.2020 53 43 14
22.03.2020 59 43 14
23.03.2020 62 46 16
24.03.2020 72 50 42
25.03.2020 81 60 44
26.03.2020 111 75 44
27.03.2020 150 88 58
28.03.2020 228 104 58
29.03.2020 284 144 84
30.03.2020 302 149 94
31.03.2020 343 172 107
01.04.2020 380 181 111
02.04.2020 435 205 116
03.04.2020 464 227 130
04.04.2020 531 266 144
05.04.2020 584 342 147
06.04.2020 662 457 216
07.04.2020 697 520 228
08.04.2020 727 545 270
09.04.2020 781 582 280
10.04.2020 812 624 298
11.04.2020 865 767 339
12.04.2020 951 865 377
13.04.2020 1091 998 419
14.04.2020 1232 1165 430
15.04.2020 1295 1302 449
16.04.2020 1402 1349 466
17.04.2020 1546 1405 489
18.04.2020 1615 1490 506
19.04.2020 1676 1565 554
20.04.2020 1852 1627 568
21.04.2020 1995 1678 590
22.04.2020 2135 1716 612
23.04.2020 2289 1758 631
24.04.2020 2482 1804 656
25.04.2020 2601 1862 665
26.04.2020 2717 1869 682
27.04.2020 2835 1904 695
28.04.2020 2995 1924 708
29.04.2020 3166 1983 727
30.04.2020 3302 2038 743
01.05.2020 3438 2092 760
02.05.2020 3574 2147 776
03.05.2020 3710 2202 793
04.05.2020 3846 2257 809
05.05.2020 3982 2312 825
06.05.2020 4118 2367 842
07.05.2020 4254 2422 858
08.05.2020 4390 2477 875
09.05.2020 4526 2532 891
10.05.2020 4662 2587 907
11.05.2020 4798 2641 924
12.05.2020 4934 2696 940
13.05.2020 5070 2751 957
14.05.2020 5206 2806 973
15.05.2020 5342 2861 989
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