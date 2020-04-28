Прогноз роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 15 мая (график)

CentralAsia (CA) - Первые зараженные в Центральной Азии были официально зафиксированы 13 марта 2020 года — первые случаи были подтверждены в Казахстане.

По состоянию на полдень 28 апреля, в Казахстане зарегистрированы 2995 человек, зараженных коронавирусной инфекцией; в Узбекистане 1924 и в Кыргызстане 708 человек. Официально еще не подтвержден коронавирус в Таджикистане и Туркменистане.

На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных, по состоянию на 28 апреля, был спрогнозирован график роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 15 мая 2020 года.

При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции, на 15 мая 2020 года согласно стандартному прогнозу, количество зараженных может составить приблизительно:



- в Казахстане - 5342 человека;



- в Узбекистане - 2861 человек;



- в Кыргызстане - 989 человек.





Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.