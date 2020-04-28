В Узбекистане в общей сложности от коронавируса выздоровели 934 человека

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 28 апреля лечащихся от коронавируса пациентов стало меньше 1000 человек.

Как сообщил Минздрав республики, в настоящее время в стране от коронавирусной инфекции выздоровели 934 человек.

К этому часу в НИИ вирусологии в столице полностью вылечились 21 человек, в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний - 4 человек. Общее число излечившихся составляет 25 человек.

Самой старшей из пациентов 72 года, самому младшему 20 лет. Число проходящих лечение больных составляет 997.