В Узбекистане в общей сложности от коронавируса выздоровели 934 человека

- Узбекистан, общество
- 17:09, 28 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 28 апреля лечащихся от коронавируса пациентов стало меньше 1000 человек.
Как сообщил Минздрав республики, в настоящее время в стране от коронавирусной инфекции выздоровели 934 человек.
К этому часу в НИИ вирусологии в столице полностью вылечились 21 человек, в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний - 4 человек. Общее число излечившихся составляет 25 человек.
Самой старшей из пациентов 72 года, самому младшему 20 лет. Число проходящих лечение больных составляет 997.