В Ташкенте от коронавируса вылечились ещё 24 пациента, среди них 2 младенца. Всего 958

CentralAsia (UZ) - В настоящее время по Узбекистану от коронавирусной инфекции вылечены 958 человек.



В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии 28 апреля полностью вылечено еще 24 пациента, - сообщил Минздрав.

Среди выздоровевших 20 человек из столицы, по 1 – из Сурхандарьинской, Ферганской, Сырдарьинской и Ташкентской областей. Пятеро из них прибыли рейсом Стамбул-Ташкент, а четверо – Москва-Ташкент на чартерных рейсах. По приезду их поместили на карантин. После выявления коронавируса их госпитализировали. Остальные 15 были инфицированы в результате контакта с больными. Среди пациентов 11 мужчин и 13 женщин. Среди них самой старшей 65 лет, а самые младшие – это 11-месячный и годовалый младенцы.

В этой клинике до настоящего времени было вылечено 63 пациента, а теперь их количество составило 87.