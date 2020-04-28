Лебапский район Туркменистана после урагана (видео)

CentralAsia (TM) - Под вечер, 27 апреля, в городе Туркменабад в Лебапском районе, ураган повалил деревья, светофоры и фонарные столбы, а также снес крыши с некоторых жилых домов и административных зданий.

Город остался на несколько часов без света, воды и газа, сообщает Turkmen.news. В городе заметно ухудшилась мобильная связь и интернет, трудовые мигранты в Турции не могут дозвониться до родных. Многих жителей ураган застал на улице. В Железнодорожном микрорайоне родители на 23 часа по местному времени искали своих детей, попавших под ураган.