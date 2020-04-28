Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 3019

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:40 в Казахстане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматинской области - 12, городе Алматы - 10, Актюбинской области - 4,
Кызылординской области - 3, Карагандинской области - 3, Нур-Султане - 2,
Акмолинской области – 1, Восточно-Казахстанской области - 1, Мангистауской области - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 3019 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы – 919;
- Нур-Султан – 601;
- Кызылординской области – 186;
- Шымкенте – 176;
- Карагандинской области – 139;
- Атырауской области – 128;
- Западно-Казахстанской области – 126;
- Туркестанской области – 121;
- Павлодарской области – 120;
- Алматинской области – 113;
- Жамбылской области – 108;
- Акмолинской области – 95;
- Актюбинской области – 65;
- Костанайской области – 43;
- Мангистауской области – 32;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 17.