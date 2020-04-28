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  28 апреля 2020
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Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 3019

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:40 в Казахстане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматинской области - 12, городе Алматы - 10, Актюбинской области - 4,
Кызылординской области - 3, Карагандинской области - 3, Нур-Султане - 2,
Акмолинской области – 1, Восточно-Казахстанской области - 1, Мангистауской области - 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 3019 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы – 919;

- Нур-Султан – 601;

- Кызылординской области – 186;

- Шымкенте – 176;

- Карагандинской области – 139;

- Атырауской области – 128;

- Западно-Казахстанской области – 126;

- Туркестанской области – 121;

- Павлодарской области – 120;

- Алматинской области – 113;

- Жамбылской области – 108;

- Акмолинской области – 95;

- Актюбинской области – 65;

- Костанайской области – 43;

- Мангистауской области – 32;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 17.

Коронавирус в Казахстане
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