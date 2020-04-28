[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ведущие мировые киносмотры покажут фильмы на 10-дневном онлайн-фестивале в YouTube
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ежегодный нью-йоркский кинофестиваль Tribeca Film Festival проведет совместно с видеохостингом YouTube онлайн-фестиваль кино We Are One: A Global Film Festival (Мы едины: глобальный кинофестиваль). Об этом сообщает ТАСС.

В фестивале примут участие крупнейшие международные смотры, включая Каннский, Берлинский и Венецианский кинофестивали.

«Сегодня Tribeca Enterprises совместно с YouTube объявляет о запуске We Are One: A Global Film Festival, уникального десятидневного кинофестиваля, который пройдет эксклюзивно на YouTube и соберет вместе мировое сообщество повествователей, чтобы предоставить зрителям по всему миру бесплатный доступ к программе фестиваля», - говорится в сообщении.

Фестиваль начнется 29 мая и продлится 10 дней, до 7 июня. Помимо упомянутых смотров класса «А», свои фильмы покажут такие фестивали, как «Сандэнс», МКФ в Торонто, Карловых Варах, Локарно, Лондоне, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Токио и Иерусалиме, а также Международный анимационный фестиваль в Анси. Отмечается, что зрители смогут сделать пожертвования Всемирной организации здравоохранения или местным организациям, также осуществляющим борьбу с мировой пандемией нового коронавируса.

В рамках фестиваля состоятся показы полнометражных художественных и документальных картин, короткометражных фильмов, музыкальных мероприятий, а также трансляции обсуждений фильмов. Все они будут транслироваться на официальном YouTube-канале фестиваля. Полное расписание будет опубликовано позднее.

Ранее многие международные кинофестивали, включая Каннский, Венецианский и Tribeca, сообщили о частичном или полном переносе запланированных на этот год мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.

print
  • На утро 28 апреля в Казахстане обнаружены 90 новых случаев коронавируса
  • Монголия отложила план IPO компании ЭТТ по добыче угля на сумму $1 млрд
  • В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 15 и достигло 1939


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com