Ведущие мировые киносмотры покажут фильмы на 10-дневном онлайн-фестивале в YouTube

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CentralAsia (CA) - Ежегодный нью-йоркский кинофестиваль Tribeca Film Festival проведет совместно с видеохостингом YouTube онлайн-фестиваль кино We Are One: A Global Film Festival (Мы едины: глобальный кинофестиваль). Об этом сообщает ТАСС.

В фестивале примут участие крупнейшие международные смотры, включая Каннский, Берлинский и Венецианский кинофестивали.

«Сегодня Tribeca Enterprises совместно с YouTube объявляет о запуске We Are One: A Global Film Festival, уникального десятидневного кинофестиваля, который пройдет эксклюзивно на YouTube и соберет вместе мировое сообщество повествователей, чтобы предоставить зрителям по всему миру бесплатный доступ к программе фестиваля», - говорится в сообщении.

Фестиваль начнется 29 мая и продлится 10 дней, до 7 июня. Помимо упомянутых смотров класса «А», свои фильмы покажут такие фестивали, как «Сандэнс», МКФ в Торонто, Карловых Варах, Локарно, Лондоне, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Токио и Иерусалиме, а также Международный анимационный фестиваль в Анси. Отмечается, что зрители смогут сделать пожертвования Всемирной организации здравоохранения или местным организациям, также осуществляющим борьбу с мировой пандемией нового коронавируса.

В рамках фестиваля состоятся показы полнометражных художественных и документальных картин, короткометражных фильмов, музыкальных мероприятий, а также трансляции обсуждений фильмов. Все они будут транслироваться на официальном YouTube-канале фестиваля. Полное расписание будет опубликовано позднее.

Ранее многие международные кинофестивали, включая Каннский, Венецианский и Tribeca, сообщили о частичном или полном переносе запланированных на этот год мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.