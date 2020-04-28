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CentralAsia (KZ) - Генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Арнур Нуртаев рассказал, какие тесты использует Казахстан для выявления коронавируса, сообщает Tengrinews.kz.

«Казахстан использует ПЦР-тесты для диагностики коронавируса. Закупаются они у китайского крупного производителя, который производит большое количество этих тест-систем, который одним из первых начал тестировать в Ухане в эпицентре вспышки, диагностировать пациентов, соответственно», - сообщил Нуртаев.

По его словам, более 600 тыс. тестов было закуплено у китайской компании.

«Срок годности и все то, что есть у этой системы, соответствует требованиям ВОЗ. Для того чтобы использовать эти тест-системы, мы их валидировали, сравнивали с тест-системами, которые нам предоставила ВОЗ как идеальные образцы для тестирования подтвердили, что качество этих тест-систем отличное, после этого начали использовать. Казахстан использует китайские тест-системы высокого качества, которые производятся именно в соответствии со всеми стандартами, которые необходимы», - рассказал представитель Минздрава.

Коронавирус в Казахстане

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