В Узбекистане разработали приложение для отслеживания контактов с носителями коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане молодые программисты создали мобильное приложение “Birga Yengamiz” (Победим вместе) с целью автоматизации процесса выявления лиц, контактировавших с больными.

Как сообщили в Министерстве инновационного развития, основная задача приложения - выявление лиц, которые были в тесном контакте с пациентом в течение последних 14 дней и при необходимости изоляция для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

"Даже когда люди возвращаются к своей работе и образу жизни, предшествующему карантину, информация о том, с кем, когда, где и как долго они встречались, записывается, - отмечает Алишер Таджиев, один из создателей приложения. - Если кто-то заболеет, можно будет найти людей, с которыми он встречался в течение 14 дней, и изолировать их".

Приложение должно использоваться не желающими, а всем населением. Исследователи из Оксфордского университета утверждают, что это будет эффективно, только если по крайней мере 60 процентов населения будут использовать подобные приложения.

Программа доступна на платформах Android и iOS. В настоящее время идут переговоры по размещению приложения на платформах PlayMarket и AppStore.