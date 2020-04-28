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  28 апреля 2020
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«Впереди сложный и трудный путь»: Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

«В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в девять раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться», - сказал президент.

Хотя России удалось затормозить распространение эпидемии — ежедневный прирост заболевших относительно стабилизировался, — ситуация остается крайне сложной и пик еще не пройден, подчеркнул Путин.

«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. Даже когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться напряженной, впереди сложный и трудный путь», - сказал он.

Для безопасности граждан и поддержки экономики глава государства предложил следующие меры:
  • Рабочие дни между майскими праздниками — 6, 7, 8 число — будут выходными с сохранением заработной платы. Таким образом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая;
  • Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия;
  • Правительство, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу — начиная с 12-го числа — из режима ограничений с учетом эпидемиологической ситуации;
  • У регионов будет еще неделя до 11-го числа для подготовки своего плана действий;
  • Кабинет министров разработает новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан, а также общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики.
«От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения. Чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет», - заключил президент.
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