«Впереди сложный и трудный путь»: Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

- Азия и мир, общество
- 21:18, 28 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
«В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в девять раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться», - сказал президент.
«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. Даже когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться напряженной, впереди сложный и трудный путь», - сказал он.
- Рабочие дни между майскими праздниками — 6, 7, 8 число — будут выходными с сохранением заработной платы. Таким образом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая;
- Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия;
- Правительство, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу — начиная с 12-го числа — из режима ограничений с учетом эпидемиологической ситуации;
- У регионов будет еще неделя до 11-го числа для подготовки своего плана действий;
- Кабинет министров разработает новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан, а также общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики.