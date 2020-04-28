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  29 апреля 2020
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Мирзиёев посетил Бухару и ознакомился с последствиями урагана
Продолжение: В результате урагана в Бухарской области свыше 138 тысяч домов отключены от газоснабженияПредыстория: человек погиб и 30 пострадали в результате урагана в Бухаре

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 28 апреля прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах.

27 апреля с территории Туркменистана обрушился сильный ветер, который дул в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях с порывами до 9-40 метров в секунду. В результате пострадали несколько граждан, один человек скончался. Из-за стихии повреждены объекты инфраструктуры, автотранспортные средства, дома, нанесен ущерб посевным площадям.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ситуацией в Каракульском и Алатском районах, совершив облет на вертолете, - сообщила пресс-служба главы государства.

В райцентре Алата состоялась встреча с местными жителями и активом.

Даны поручения по ремонту жилья и и объектов инфраструктуры, оказанию помощи населению.

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