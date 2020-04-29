Внутренняя Монголия передала стране оборудование для ПЦР и 10 000 диагностических комплектов

CentralAsia (MNG) - Внутренняя Монголия передает в дар Министерству здравоохранения Монголии 100 000 масок, 1 000 защитной одежды, 10 000 диагностических комплектов и соответствующее оборудование для ПЦР.

Министр здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл сказала: «Посольство Китайской Народной Республики постоянно оказывает помощь Монголии. Врачи Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) были обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками N95 и хирургическими масками, подаренными из Китая. Сегодня мы получаем второй этап помощи на сумму более 1 миллиона юаней диагностического оборудования для ПЦР. В результате диагностические возможности и линии тестирования НИЦИЗ были увеличены. Оборудование для ПЦР поставляется с сопровождающим тестером. Господин посол, спасибо вам от всего сердца от имени Минздрава страны».

В свою очередь Чай Венруи, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Монголии, сказал: «Эта пандемия распространяется по всему миру. Вместе мы можем победить вирус посредством международных действий. Внутренняя Монголия поддержала вас и пожертвовала 100 000 масок, 1 000 единиц защитной одежды, 10 000 диагностических наборов и соответствующее оборудование для ПЦР. В результате немедленных действий в Монголии не было ни одного случая заражения внутри страны. Это одна из немногих стран в мире, которая не заражена внутри страны. Это большое достижение, поэтому поздравляю Вас! И мы готовы работать вместе, чтобы сохранить ситуацию, народы Китая и Монголии не заразили друг друга», передает Ikon.mn.