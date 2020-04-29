Вице-президент Интерпола по Европе посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Официальные лица чешской полиции во главе с Саркой Хавранковой, вице-президентом Интерпола по Европе, посетят Монголию этим летом.

Рабочая поездка была подтверждена 27 апреля на встрече между министром иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатаром и послом Чехии в Улан-Баторе Иржи Бродским. Они встретились по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Чешской Республикой.

Во время своего визита в Чешскую Республику в мае 2019 года министр иностранных дел Д.Цогтбаатар встретился с высокопоставленными дипломатическими и правительственными чиновниками и договорился о том, что вице-президент исполнительного комитета Интерпола и представители чешской полиции посетят Монголию для расширения правоохранительных отношений между двумя странами и намерены сотрудничать путем взаимного обмена информацией.

В октябре 2019 года прошли выборы в руководящие органы Интерпола на 88-й сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации уголовной полиции – Интерпола. Вице-президентом Интерпола от Европы стала Сарка Хавранкова из Чешской Республики; делегатом от Америки избран Гектор Эспиноса Валензуэла (Чили), от Азии Халед Джамиль Ал Матереен (Иордания), от Европы Роберт Гирао Байлен (Андорра).