На парламентских выборах Монголии было зарегистрировано рекордное количество независимых кандидатов

CentralAsia (MNG) - Никогда еще число граждан Монголии, желающих занять депутатское кресло, не было столь велико, как в 2020 году.

Монголия проведет свои парламентские выборы 24 июня.

В этом году рекордные 208 независимых кандидатов зарегистрировались для того, чтобы баллотироваться на места в Великом Государственном Хурале (парламент Монголии), сообщило Государственное управление аудита. Например, бывший министр финансов С.Баярцогт, бывший депутат Н.Номтойбаяр, действующий независимый депутат парламента, певец С.Жавхлан, бывший мэр Улан-Батора, Э.Бат-Уул, и адвокат Ж.Эрхэмбаатар выдвигаются независимо на парламентских выборах.

По словам заместителя главного ревизора О.Тэнгиса, в общей сложности 208 независимых кандидатов представили свои предвыборные планы до истечения крайних сроков 24 апреля; более 10 из них были вынуждены подать заявку онлайн из-за закрытия дорог из-за недавнего ужесточения мер по борьбе с коронавирусом.

В 2016 году на парламентских выборах участвовало 69 независимых кандидатов; из них только народный певец С.Жавхлан получил место в Великом Государственном Хурале.

Великий Государственный Хурал (Улсын Их Хурал), ранее Великий Народный Хурал, — высший законодательный орган (парламент) Монголии. В настоящее время состоит из 76 депутатов. Спикер (с 1 февраля 2019 г.) — Гомбожавын Занданшатар.

Каждый из 76 членов парламента представляет свой избирательный округ и выбирается простым большинством на срок четыре года. Выборы признаются состоявшимися только при 50% явке избирателей. Монгольские граждане могут голосовать с 18-летнего возраста при условии проживания на территории Монголии. Баллотироваться могут граждане старше 25 лет.