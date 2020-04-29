В США зарегистрировано более 1 млн зараженных коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 9:12, 29 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - На сегодняшний день в США зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В мире США лидируют по числу случаев заражения коронавирусом. Число жертв коронавируса в стране составляет более 59 тыс. человек.
На 29 апреля в мире общее число случаев коронавируса достигло 3,1 млн человек, из них скончались более 217 тыс. пациентов.