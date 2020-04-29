[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США зарегистрировано более 1 млн зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  На сегодняшний день в США зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В мире США лидируют по числу случаев заражения коронавирусом. Число жертв коронавируса в стране составляет более 59 тыс. человек.

На 29 апреля в мире общее число случаев коронавируса достигло 3,1 млн человек, из них скончались более 217 тыс. пациентов.

print
  • В Казахстане зарегистрированы 8 новых случаев коронавируса
  • В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 3 тыс
  • Супергерои карантина в Лиссабоне: Бэтмен — уборщик и Человек-паук — глава районного совета. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com