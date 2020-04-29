Более 170 россиян вывезли специальным рейсом из Ташкента в Москву

CentralAsia (UZ) - Вывозной рейс авиакомпании «Россия» в среду, 29 апреля, доставит 174 россиянина из Ташкента в Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя консульского отдела посольства России в Узбекистане.

По данным посольства, на рейс были допущены граждане РФ, которые зарегистрировались на посадку через сайт госуслуг, им был предоставлен пропуск в международный аэропорт Ташкента для вылета.

В Узбекистане с 30 марта до 10 мая прекращено любое транспортное сообщение.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.